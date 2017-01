Gaatje in tand? Geen vullingen meer maar Alzheimer-medicijn dat tandgroei bevordert

Bewerkt door: LB

9/01/17 - 13u37 Bron: The Telegraph

Tandvullingen kunnen binnenkort wellicht naar de geschiedenisboeken verwezen worden nu wetenschappers hebben ontdekt dat een medicijn tegen Alzheimer tandgroei bevordert en gaatjes repareert.

Vorsers aan de King's College universiteit in Londen ontdekten dat het medicijn Tideglusib stamcellen in de tandholte stimuleert zodat die nieuwe dentine of tandbeen aanmaken.



Tanden kunnen al tandbeen genereren als de tandholte wordt blootgesteld aan een trauma of infectie. Ze kunnen echter slechts een heel dun laagje tandbeen aanmaken, onvoldoende om de diepe gaten te dichten die het gevolg zijn van tandbederf. Maar Tideglusib schakelt een enzyme uit dat verhindert dat tandbeen gevormd wordt.



Wetenschappers hebben aangetoond dat je een biologisch afbreekbaar sponsje in het medicijn kan drenken en inbrengen in een gat. Daar zet het medicijn de groei van tandbeen in gang en zo wordt de schade binnen zes weken hersteld. De sponsjes zijn gemaakt van collageen, dat na verloop van tijd wegsmelt zodat enkel de herstende tand overblijft.