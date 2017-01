Slecht geslapen? Met deze gadgets slaap je vanavond wél als een roosje

© thinkstock.

Je mag dan nog zo gemotiveerd zijn om het dit jaar wat gezonder aan te doen, als je 's nachts ligt te woelen, is veel van die moeite voor niets. Wie niet genoeg uren in dromenland doorbrengt, heeft vaak niet alleen een rothumeur, maar ook een vertraagd metabolisme en minder energie. Gelukkig zijn er ook heel wat technologische snufjes op de markt die je 's nachts een handje helpen om de slaap te vatten.

Normaliter zal je ons horen roepen dat je nachtrust en technologie niet samengaan. Integendeel. Het is immers al vaak genoeg bewezen dat blauw licht één van de grootste boosdoeners is als het aankomt op slapeloze nachten. Er komen echter meer en meer apps, apparaten en andere high tech hulpmiddelen op de markt die je ook zonder schaapjes tellen richting dromenland loodsen.



Ieder jaar vindt er in Las Vegas een conventie plaats, waar de laatste nieuwe elektronische snufjes worden voorgesteld. Van cyberveiligheid tot slimme energie, de nieuwste games en voor het eerst ook ... slaaptechnologie. "Slaapkwaliteit heeft nu eenmaal een ontzettend grote invloed op onze algemene gezondheid," verduidelijkt Allison Fried, organisator van de befaamde Consumer Electronics Show. De technologie kon dan ook niet achterblijven. "Van slaaptrackers tot stille wekkers, slimme bedden en specifieke verlichting voor in de slaapkamer: de technologie kan ons wel degelijk helpen om sneller de slaap te vatten," aldus Fried. Lees ook Witte ruis en dezelfde woorden herhalen: tips om je baby te helpen doorslapen

Beter slapen in 2017: deze kleine veranderingen in je slaapkamer helpen!

Wat is het belangrijkste: genoeg slapen of voldoende bewegen?

Je slaappatroon begrijpen Heel wat activity trackers bieden ook een slaapfunctie waarbij je slaappatroon onder de loep genomen wordt, maar er zijn ook heel wat trackers in de maak die je omgeving bestuderen. In tegenstelling tot voeding en sport (waar we precies weten wat we wanneer aten of deden), is slaap iets waar we zelf weinig van begrijpen. Precies daarom is technologie een handig hulpmiddel. "Met behulp van trackers en sensoren meet je niet alleen hoe vast je slaapt en hoe vaak je wakker wordt, maar kan je ook nagaan hoe het gesteld is met het licht, geluid en de temperatuur in je slaapkamer," legt Mick Farrell uit, CEO van ResMed, een bedrijf dat producten ontwikkelt voor mensen met slaapproblemen. "Die informatie kan je vervolgens helpen om kleine aanpassingen te doen, die je slaappatroon drastisch zullen veranderen."

Minder bruusk ontwaken Een daglicht lamp zorgt ervoor dat je op een natuurlijke manier gewekt wordt, maar er zijn ook apps die je geleidelijk aan wakker maken en helpen om de snoozeknop vaarwel te zeggen. Zachtjes ontwaken zit er niet in wanneer je stipt om half 7 uit je bed geknald wordt met een oorverdovend wekkergeluid. Niet meteen hoe je aan de dag wil beginnen, dus vindt je hand al snel de weg naar de snooze-knop. En dan is het hek helemaal van de dam. Door te gaan snoozen breng je namelijk de klok van je lichaam in de war, waardoor je de avond nadien minder vast slaapt en minder energie hebt. De oplossing? Kies voor een wekker die je geleidelijk aan en op een rustige manier wakker maakt.