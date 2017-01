Universiteit van Oxford: "Een pintje drinken met vrienden is gezond"

© thinkstock.

Nog een argument nodig om iets te gaan drinken op café vanavond? Wij geven er met plezier eentje weg, en het komt niet van de minsten: de universiteit van Oxford concludeert in een nieuwe studie dat regelmatig een pintje drinken met vrienden goed is voor je gezondheid. Het sociale aspect in combinatie met een glaasje zorgt ervoor dat je stressniveau daalt, je welzijn erop vooruit gaat en je tevredener bent met je leven.

Matige alcoholconsumptie versterkt de aanmaak van endorfines, die sociale relaties helpt versterken. Professor Robin Dunbar

Trotseer die sneeuw vanavond voor een drankje met je beste vrienden, want dat komt je algemene welzijn ten goede. Dat is de conclusie van Britse wetenschappers van Oxford University. Het kan dan zelfs geen kwaad dat je een alcoholisch drankje nuttigt, zolang dat met mate gebeurt.



Het sociale aspect van een drankje doen met vrienden zorgt ervoor dat we ons gelukkiger voelen, wat ons algemeen welzijn ten goede komt. Daarnaast verlaagt het ons stressniveau, waardoor de kans op stressgerelateerde gezondheidsproblemen ingeperkt wordt. Voorwaarde is wel dat jouw vrienden erbij zijn, dus op je eentje iets bestellen op café is niet voldoende, aldus de wetenschappers.



Sociale relaties versterken

"Onze sociale netwerken zijn één van de belangrijkste buffers tegen mentale en fysieke gezondheidsproblemen," aldus professor Robin Dunbar van het departement psychologie van Oxford University. "Cafés hebben traditioneel de rol van een plek waar gemeenschappen samen komen om te socializen. Daarnaast speelt alcohol een rol, die de aanmaak van endorfine stimuleert en zo helpt om sociale relaties te versterken. Net zoals andere complexe systemen die sociale relaties versterken - zingen, dansen, verhalen vertalen - wordt het vaak door grote sociale gemeenschappen gebruikt als een ritueel om banden te versterken."



Meer vriendschappen

Verder ontdekte Dunbar en zijn team dat regelmatige cafégangers vaker sociaal geëngageerd zijn en meer vrienden hebben - gemiddeld acht goede vrienden in vergelijking met de zes die niet-cafégangers gemiddeld hebben. Al is deze conclusie geen excuus om het op een stevig drinken te zetten, want de wetenschappers hebben het in dit kader over "matige consumptie" van alcohol, in combinatie met sociaal contact. In elk geval wél voldoende argumenten om wat vrienden op te bellen voor een drankje vanavond.