Only in Zweden: "Shower Beer" voor onder de douche

Door:

6/01/17 - 11u30 Bron: Bustle Door: Nina Dillen 6/01/17 - 11u30 Bron: Bustle

© Snask.

Wie er eenmaal van geproefd heeft, kent het genot ervan: een fris pintje terwijl je onder een warme, klaterende douchestraal staat. Jammer dat een stomende badkamer jouw bier net iets te snel verwarmt. Maar daar hebben ze in Zweden een oplossing voor: Shower Beer. Dat het product ook meteen uitverkocht is, bewijst dat de Zweden misschien wel een gaatje in de markt hebben gevonden.

Dansen in de douche Het flesje heeft geen label dat kan loskomen in het het water, alle informatie werd bewust op het glas zelf gedrukt. Ondanks het hoge alcoholgehalte, gaat het biertje toch vlot naar binnen. De 18 cl kan je volgens de makers in 3 à 4 slokken opdrinken. "De smaak is zoet en uitgebalanceerd, met noten van citrus," legt Frederik Öst uit aan Bustle, één van de makers. "Behalve de fruitachtige smaak krijgt de drinker ook zin om de dansschoenen aan te trekken," klinkt het.