Vandaag is het "Nooit Meer Diëten"-dag, deze tips zullen je inspireren

Nooit meer diëten, wél gezond eten, dat is in een notendop de filosofie van voedingsdeskundige Sandra Bekkari. Vandaag verschijnt haar derde kookboek, wat in Gent gepaard gaat met een heuse Nooit Meer Diëten-dag met workshops, lezingen en proeverijen. Wij doen vanop afstand mee door Bekkari's tips voor een goede vertering en darmflora te delen, en geven er ook twee heerlijke en gezonde recepten bij.

Als iemand ons zegt dat we nooit meer moeten diëten, maar wel gezond en slank kunnen blijven, dan horen we dat natuurlijk graag. En we zijn niet alleen: de Nooit Meer Diëten-boeken van voedingsdeskundige Sandra Bekkari zijn erg populair, en ze is nu al aan haar derde boek toe. Ter gelegenheid daarvan vindt vandaag in Gent de allereerste editie van de Nooit Meer Diëten Dag plaats, met onder meer workshops, kookdemo's, een foodmarkt en lezingen van voedings- en sportdeskundigen. Het event is helemaal uitverkocht, maar wij laten jullie vanuit je luie zetel toch een beetje meegenieten.



De gezonde eet- en levensstijl van Sandra Bekkari is gebaseerd op haar 10 pijlers, die je in haar boek terugvindt. Wij lichten een tipje van de sluier en geven jullie er alvast één pijler mee. Daarnaast inspireren we jullie met twee lekkere receptjes van Sandra Bekkari: gevulde puntpaprika én gezonde brownies. Smakelijk! Lees ook Dessertjes of alcohol schrappen: wat is gezonder?

Tips voor een vlotte vertering en gezonde darmflora Haal voldoende vezels uit groenten, fruit en volkoren (spelt)graan © thinkstock. Eén van de tien pijlers waarop de gezonde levensstijl van Bekkari is gebaseerd, is een goede vertering en darmwerking. Hoe beter die werkt, hoe meer energie je krijgt. Jammer genoeg situeert zich net daar vaak het probleem bij mensen, met een opgeblazen gevoel, oprispingen of constipatie tot gevolg. Dit zijn Bekkari's tips voor een betere spijsvertering en darmflora:



- Laat eten je niet moe maken

Eet vijf kleine maaltijden per dag in plaats van twee grote. Je spijsvertering vraagt heel veel energie. Je kent het gevoel wel na een uitgebreid diner: het liefste wat je doen zou doen, is slapen.



- Kauw extra lang

De spijsvertering begint in de mond, dus help je spijsvertering al van het begin een handje. Hoe beter je voedsel kauwt, hoe minder hard je lichaam moet werken om het te verteren.



- Voldoende water drinken

Voldoende water drinken is belangrijk, maar drink niet te veel tijdens en net na de maaltijd, want dit bemoeilijkt de spijsvertering. Drink beter tussen maaltijden door.



- Vezels, vezels, vezels!

Een vezelrijke voeding geeft niet alleen lang een voldaan gevoel, maar bevordert ook de spijsvertering. Bovendien creëren voedingsvezels een beter darmklimaat. Ze stimuleren de aanmaak van goede bacteriën ('prebiotica'). Gezonde darmen zorgen ook voor de opname van voedingsstoffen en eliminatie van afvalstoffen. Ook belangrijke vitamines zoals vitamine K en een aantal B-vitamines worden door de darmbacteriën geproduceerd.



Goede bronnen van vezels: groenten, fruit, havervlokken, volkoren (spelt)graan, lijnzaad, chiazaadjes, noten, zaden, pitten,... Let wel op dat je de hoeveelheid geleidelijk aan verhoogt, zodat je lichaam tijd krijg om eraan te wennen

Eet dagelijks één à twee porties gefermenteerde zuivel zoals yoghurt of kefir. © thinkstock. - Constipatieprobemen?

Dit helpt: een vezelrijke voeding, voldoende water, gezonde vetten (zoals olijfolie) én beweging



- Yoghurt en co

Eet dagelijks één à twee porties gefermenteerde zuivel zoals yoghurt of kefir. 'Gefermenteerd' betekent dat de melkzuurbacteriën de melksuiker (lactose) hebben omgezet in melkzuur, wat gunstig is voor de darmflora. Kefir bevat daarnaast ook nog gezonde gisten, een combinatie die nog gunstiger is voor je darmen.



- Vraag raad

Als je vaak darmklachten hebt, laat dan je eetpatroon analyseren door een voedingsdeskundige. Misschien ben je (over)gevoelig of intolerant voor bepaalde voedingstoffen. Neem bij aanhoudende of ernstige klachten steeds contact op met je arts.

Gevulde zoete puntpaprika's met zuiderse quinoa © Borgerhoff & Lamberigts. Ingrediënten (voor 2 personen)

100 g quinoa

200 ml groentebouillon

1/2 rode ui, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

1 gele paprika, in stukjes

scheutje olijfolie

2 zoete puntpaprika's, gehalveerd en ontpit

2 el pijnboompitten, geroosterd

2 el rozijnen

4 gedroogde tomaatjes, in stukjes

2 el verse basilicum, fijngehakt

2 sneden gedroogde ham (ganda, parma, serrano,...), in stukjes

20 g Parmezaanse kaas

salade naar keuze



Bereiding

- Spoel de quinoa en kook 12 à 15 minuten in de groentebouillon.

- Verwarm de oven voor op 180°C.

- Stoof de ui, knoflook en de stukjes gele paprika aan in olijfolie zonder te kleuren.

- Voeg alle ingrediënten behalve de Parmezaanse kaas toe aan de quinoa en meng.

- Vul de paprika's met deze mengeling, dit gaat het makkelijkst met een koffielepeltje.

- Besprenkel met wat olijfolie en rasp er de Parmezaanse kaas over. Zet 15 minuten in de voorverwarmde oven.

- Serveer de rest van de quinoa bij de paprika's. Werk de paprika's voor het opdienen nog af met wat kruiden en serveer met een salade.

Gezonde brownies © Borgerhoff & Lamberigts. Ingrediënten (voor 4 porties)

3 medjouldadels

2 gedroogde pruimen

1 zoete aardappel (200 g), geschild en in stukjes

50 g (glutenvrije) havervlokken

1 kleine tl (glutenvrij) bakpoeder

15 g hazelnootmeel (of hazelnoten zelf malen)

snufje zout

3 el rauw cacaopoeder (natuurvoedingswinkel)

merg van 1 vanillestokje

2 el hazelnoten



Voor de afwerking:

60 g pure chocolade (70% cacao)

2 el kokos, gemalen

zeste van 1 limoen

vers fruit naar keuze (blauwe bessen, frambozen, granaatappelpitjes,...)



Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180°.

- Doe de dadels en pruimen in een potje met warm water en laat ze minstens een kwartier staan zodat ze zachter worden.

- Stoom of kook de zoete aardappel gaar.

- Maal de havervlokken in de blender en giet in een kom. Voeg het bakpoeder, het hazelnootmeel en zout toe en meng.

- Doe de zoete aardappel in de blender met de dadels en pruimen. Roer goed om en mix opnieuw.

- Voeg de zoete aardappel toe aan de mix met het havermeel. Voeg het cacaopoeder toee, het merg van het vanillestokje, de fijngehakte hazelnoten en meng alles heel goed met een lepel.

- Doe hete mengsel in een kleine ovenschaal met bakpapier, strijk mooi egeaal (+/- 1,5 cm dik) en bak 20 à 25 minuten in de voorverwarmde oven.

- Smelt de chocolade au bain-marie.

- Snijd de brownie in stukken een smeer de chocolade op de stukjes brownie. Werk af met kokosrasp, zeste van limoen en het vers fruit.