Dieetdrankjes maken dikker, 3 alternatieven voor light en zero verslaafden

James Franco in een reclame voor Cola Light. © screenshot YouTube.

Suikervrije en dieetdrankjes helpen niet om gewicht te verliezen. Integendeel, je kan er zelfs dikker van worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Imperial College London. "Wie wil afvallen, drinkt beter water", is de weinig verrassende conclusie van de onderzoekers. Voor iedereen die water saai vindt smaken, geven wij 3 alternatieven.

Dertig jaar lang verzamelden wetenschappers van het Imperial College London gegevens over de inname van 'gezonde' drankjes, maar zij vonden geen enkel bewijs dat zij gewichtsverlies stimuleren, diabetes tegengaan of helpen om de Body Mass Index (BMI) onder controle te houden.



Hoewel kunstmatig gesuikerde dranken minder calorieën bevatten, blijkt dat zij nog altijd de suikerreceptoren in de hersenen activeren, waardoor mensen naar voedsel verlangen. "Bovendien bestaat de perceptie dat die dieetdrankjes gezonder zijn, wat tot overmatig gebruik zou kunnen leiden. Wie wil afvallen, drinkt beter water," concluderen de onderzoekers.



"Water smaakt zo saai," zou je kunnen argumenteren. Maar dat is zo opgelost door er een paar (gezonde) dingen aan toe te voegen. Voor je het weet, ben je van je light en zero verslaving af!



1. Fruit infused water

Oftewel water waar je fruit en soms zelfs groenten bijdoet. Door je drankje zo'n infusie te geven krijg je meteen een overheerlijke en verrassende smaak. Om te vermijden dat de stukken zompig fruit in je mond terechtkomen, koop je best een trendy fruit infused waterfles. Onder andere te koop bij Urban Outfitters.



2. Zelfgemaakte ijsthee

'Homemade ice tea' staat vaak op de menukaart van hippe koffiebars, maar je kunt ook heel makkelijk zelf zo'n frisse ijsthee maken. Zet een pot thee en laat afkoelen met ijsblokjes in de ijskast. Even verfrissend, oppeppend en veel gezonder dan gewone ice tea. Je kan er ook citroen of munt door mixen, voor extra smaak.



3. IJskoffie

Drink je cola en co voor de cafeïne die erin zit? Dan is ijskoffie natuurlijk ook een alternatief. Makkelijk zelf te maken door een pot koffie te zetten en die te laten afkoelen. Voeg er amandel of kokosmelk aan toe voor de zoete smaak, nog een paar ijsblokjes erbij en klaar is kees.