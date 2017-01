Helpt vitamine C verkoudheid en griep voorkomen?

Door: redactie

Wie alweer terug aan het werk is, heeft waarschijnlijk ook al opgemerkt dat heel wat collega's ziek zijn. Het is dan ook "de tijd van het jaar", zoals ze weleens zeggen in de volksmond. Slik dus snel maar wat extra vitamine C en hoe meer citroensap in je thee hoe beter. Of toch niet?

Vitamine C is op multivitamines na, althans in de Verenigde Staten, het populairste voedingssupplement. En dat is geen slecht nieuws, want vitamine C geeft meer energie, het verhoogt de opname van ijzer, is goed voor de huid, spieren, botten en bloedvaten, en het zorgt ervoor dat je immuunsysteem goed werkt. En vooral om die laatste reden slikken mensen massaal supplementen van de vitamine, om toch maar niet ziek te worden.



Alleen werd uit een Amerikaanse studie van 50 jaar vastgesteld dat vitamine C bij gezonde mensen helemaal niet helpt om verkoudheid en griep te voorkomen. Dat lees je goed ja. Alleen bij wie door omstandigheden een erg verzwakt immuunsysteem heeft, kan een dosis van 200 mg vitamine C per dag de kans op een verkoudheid halveren. Wél zouden verkoudenheden en griepjes iets minder lang duren bij mensen die lange tijd supplementen slikken, maar heel groot is het verschil niet.



Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen vitamine C nodig hebt, alleen moet je er ook geen wonderen van verwachten. Het menselijk lichaam neemt de vitamine trouwens veel makkelijker op uit voeding. Regelmatig rode paprika, kiwi, en citrusvruchten eten is dus aangeraden.