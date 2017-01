Is duurder altijd beter? Prijs van voedsel bepaalt hoe gezond we iets vinden

© thinkstock.

Stel, je staat in het gangpad van de supermarkt. Er zijn twee soorten granola te vinden: het huismerk van de winkel, voor een paar euro, of een merk dat stukken duurder is. Welke is dan het gezondst? Ben jij ook geneigd om voor het duurdere pak te kiezen? Mis poes.

In de meeste gevallen bevatten beide merken even veel suikers en vetten. En toch hebben we het gevoel dat gezonder voedsel duurder hoort te zijn, zo blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Journal of Consumer Research. En we zijn best bereid om daarvoor onze zakken leeg te halen.



Tot die conclusie komen ze na ettelijke onderzoeken. Zo vroegen wetenschappers van drie verschillende universiteiten, namelijk de Ohio State universiteit, de Vanderbilt universiteit en de universiteit van Georgia, aan de proefpersonen om de prijs van bepaalde producten in te schatten. Had het een hoge gezondheidsscore? Dan werd de prijs een stuk hoger ingeschat dan wanneer de gezondheidsfactor ondermaats was. En die tendens werkt in beide richtingen: deelnemers die ondertussen op een ontbijtreep knabbelden waar zogezegd een hoog prijskaartje aan hing, vonden deze gezonder dan goedkopere varianten.



Volgens Rebecca Reczek, mede-auteur van de studie, is het makkelijker voor ons om ervan uit te gaan dat dure producten automatisch ook beter voor ons zijn. Dat leidt namelijk tot de geruststellende gedachten dat je moeiteloos gezond kan eten, zolang je er maar voldoende voor neertelt. In sommige gevallen klopt dat ook, legt Reczek uit. "Bijvoorbeeld bij organische en glutenvrije producten. Maar dat is echt niet altijd het geval. Laat je dus niet misleiden," raadt ze aan. "Lees en vergelijk de voedingstabellen en doe je research voor je inkopen doet. Laat je leiden door feiten in plaats van je intuïtie, en je zal het verschil snel genoeg merken op je bankrekening."