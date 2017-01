15 manieren om wat te minderen met alcohol in 2017

© thinkstock.

Ook beslist om dit jaar weer eens wat minder alcohol te drinken, de 1 januari-kater nog in het bonzende achterhoofd? Een goed voornemen, maar laten we eerlijk zijn: 'wat minderen' is een vaag en vooral rekbaar begrip. Met deze 15 tips moet het lukken om die alcoholconsumptie wat in te perken.

1. Zorg voor een haalbaar en specifiek doel. We weten allemaal hoe het weinig concrete 'wat minder drinken' uiteindelijk eindigt.



2. Doe een 5:2 week. Drink 5 dagen na elkaar niks, een kies dan 2 dagen uit waarop je wel alcohol drinkt. Opgelet: dat betekent niet dat je die 2 dagen à volonté drinkt om de rest van de week te 'compenseren'.



3. Bekijk het positief. Zie het niet als een opgave om te minderen, maar denk aan de positieve neveneffecten. Geen katers, een mooiere huid, wat kilo's minder en meer energie, om er maar een paar te noemen.



4. De "drie-drankjes-regel". In plaats van de dagen te beperken waarop je drinkt, kan je ook het aantal drankjes inperken. Kom je na vier drankjes in de gevarenzone? Limiteer je dan tot maximum 3 per dag.



5. G&T, min de G. Een grote fan van gin-tonic? Laat dan na die maximale aantal consumpties de gin weg uit je drankje.



6. Doe een periode aan geheelonthouding. Hou je een maand niet vol, probeer dan eens een weekje niet te drinken. Je zal ervan versteld staan op hoeveel momenten je teruggrijpt naar alcohol, terwijl je er niet altijd evenveel zin in hebt. Achteraf zal je een lekker glas des te meer appreciëren. Frisdrank en thee gaan snel vervelen. Ga daarom op zoek naar smakelijke alternatieven voor een glas alcohol. © thinkstock.

7. Spreek af op 'alcoholvrije plekken'. Ga eens met je vrienden naar het park of een ommetje maken, in plaats van op café. Of breng een bezoekje aan het café zonder bier.



8. Ga voor een uitdaging. Probeer eens geen alcohol te drinken op een plek waar je het normaal wel zou doen, zoals op een verjaardagsfeest of in je stamkroeg.



9. Combineer met sportvoornemens. Was je meteen ook van plan om wat meer te sporten? Een ideale combinatie met het alcoholvoornemen. Een ochtendlijke sportsessie plannen zal je motiveren om de avond voordien niet te diep in het glas te kijken.



10. Zoek een buddy. Afspreken met een vriend of vriendin die hetzelfde voornemen heeft, maakt volhouden makkelijker. Motiveer ook anderen om eens wat minder alcohol te drinken, en skip die gedeelde fles wijn op restaurant. Stop je voorraad alcohol ver weg, zodat je niet in de verleiding komt om snel een flesje bier uit de ijskast te nemen. © thinkstock.