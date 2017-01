Fit en gezond door 7 minuten per dag thuis sporten? "De ideale workout voor wie sport haat"

© thinkstock.

Getest Staat "meer sporten" ook dit jaar weer op je lijstje met goede voornemens? Dat verdient respect, en daarom steekt de NINA-redactie jullie een (gezond) hart onder de riem. Elke zondag inspireren we jullie met fitte inspiratie uit de praktijk. Wij werken ons in het zweet bij de nieuwste of al iets oudere sporten, hieronder lees je daarvan het resultaat. Deze week probeerden we de bekende 7 minuten workout uit

© screenshot Apple Store. Fit in 7 minuten, werkt het ook?



Is het te mooi om waar te zijn om in 7 minuten per dag een conditie op te bouwen? Toch niet, legde Is het te mooi om waar te zijn om in 7 minuten per dag een conditie op te bouwen? Toch niet, legde fitnessexpert Yves Devos ons eerder al uit: "Zo'n 7 minute workout is zeker efficiënt, toch voor mensen met een laag risicoprofiel die het voor de rest niet gewend zijn om aan krachttraining te doen. Door korte, intense oefeningen in 7 minuten kan je snel je conditie verbeteren en wat spieren krijgen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het je metabolisme kan opkrikken. Wel zal je na een drietal maanden op een soort plateau komen, omdat je lichaam went aan de oefeningen. Dan zal je meerdere series moeten doen of het niveau moeten opkrikken om nog een verschil in conditie en kracht te merken. Maar het is wel ideaal voor mensen die weinig tijd hebben en toch iets van beweging willen doen. Let wel op: als je dit elke dag gaat doen, kan je bepaalde gewrichten overbelasten."

Ik heb niets met sport. Erger zelfs: ik heb er een grondige hekel aan en ik word al slecht gehumeurd als ik er nog maar aan denk. Godzijdank ben ik gezegend met een snel metabolisme, anders schreef ik dit nu wellicht vastgekluisterd aan bed, wegens te zwaar om nog door de voordeur te kunnen. Omdat ik het redelijk beschamend vind dat ik buiten adem ben als ik - echt waar - 2 minuten loop om een trein of bus te halen op mijn 25ste, besloot ik met spijt in het hart toch maar een poging te wagen.



Maar wat kies je in godsnaam uit als je werkelijk elke sport haat en er al zeker niet al te veel tijd wil aan besteden? De 7 minuten workout natuurlijk. Met behulp van een app elke dag amper 7 minuten in je woonkamer (!) sporten en toch fit en gezond worden? Klinkt echt helemaal iets voor mij. En zo geschiedde. Ik downloadde de app, kocht een jogging (zegt genoeg dat ik die niet had) en ging aan de slag.



12 oefeningen in 7 minuten

De workout werkt als volgt: er zijn 12 verschillende oefeningen die je binnen de 7 minuten moet uitvoeren. Denk daarbij aan oefeningen als push-ups, squats, planks, lunges en stersprongen. Elke oefening moet je 30 seconden lang met een zo hoog mogelijke intensiteit uitvoeren en tussenin rust je telkens 10 seconden uit. Op een stoel na heb je niets nodig om de workout te kunnen doen. Bedoeling is dat je dit elke dag herhaalt.



"Sterven" op bed

Klinkt als een eitje toch? Wel, vergis je niet. De workout is vol te houden omdat het maar 7 minuten duurt, maar na afloop lag ik - vooral in de eerste week - telkens te "sterven" op bed. En stijf dat ik was de dag(en) erna. Natuurlijk komt dit van iemand zonder conditie whatsoever, maar ook vrienden met wat meer sportervaring op hun teller, beaamden dat ze bekaf waren na de workout.



Fitter en strakker

Raar maar waar, voelde ik mij na een zestal weken wel écht fitter, en ik had toch tenminste de indruk dat mijn lichaam er ietwat strakker uitzag. Wat ik vooral erg fijn vond, is dat je de oefeningen overal kan doen: in je slaapkamer of woonkamer, maar ook buiten als je daar zin in hebt. En zeven minuten per dag kan iedereen wel vrijmaken, dus een gebrek aan tijd is ook al geen excuus. Een lange vakantie zorgde er uiteindelijk voor dat ik na een paar maanden toch opgaf, maar ik hoop in dit nieuwe jaar genoeg doorzettingsvermogen te hebben om opnieuw te beginnen. Al is het maar om niet meer dagelijks paars aangelopen op de trein te zitten.