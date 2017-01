Getest: sporten als Tanja Dexters op de waterbike

© Instagram.

Staat "meer sporten" ook dit jaar weer op je lijstje met goede voornemens? Dat verdient respect, en daarom steekt de NINA-redactie jullie een (gezond) hart onder de riem. Elke zondag inspireren we jullie met fitte inspiratie uit de praktijk. Wij werken ons in het zweet bij de nieuwste of al iets oudere sporten, hieronder lees je daarvan het resultaat. Deze week namen we een kijkje bij de BV-favoriet waterbike.

Waterbike, wat is dat?

Bij waterbike kan je in een privécabine de fietsbenen losgooien. Door de fietscabine te vullen met water, kan je op een gezonde manier aan beweging doen zonder je spieren en gewrichten te belasten. Bovendien zou de hydromassage van het water goed zijn voor de afdrijving van giftige stoffen - lees: minder cellulite. Enkele sessies zouden zonder moeite (!) de buik, onderbenen en zelfs love handles verfijnen en versterken.

Zen-moment Een ontspannend moment voor jezelf, waarin je toch in beweging bent? Doen! Een uurtje afzien en zoveel mogelijk calorieën verbranden? Dan rij je best verder door naar de dichtstbijzijnde fitness. © NINA. Misschien hadden bij die 'zonder moeite' de alarmbellen al moeten gaan rinkelen. Want waar spinning intensief is, een combinatie van afzien, een klein beetje wenen en jezelf vervloeken om die repen kinderchocolade die je enkele uren voordien per se naar binnen wou spelen, is waterbike eerder langzaam trappelen, terwijl het water rustgevend langs je benen klotst. Een kopje thee binnen handbereik, sfeervolle lichtjes en een aromatische olie erbij maken het gebeuren eerder tot een zen-moment dan een intensieve sportsessie.



Een vrouw op een televisiescherm voor je doet de bewegingen voor, die ik moeiteloos opvolg. Na een twintigtal minuutjes merk ik zowaar een zweetdruppeltje op, al heb ik dat waarschijnlijk vooral aan dat kopje thee of de broeierig warme kamer te danken. Wat echter niet wil zeggen dat het totaal verspilde moeite is om tot in Brasschaat te rijden (best met de fiets, als je toch een paar calorieën wil verbranden). Een ontspannend moment voor jezelf, terwijl je toch in beweging bent? Doen! Een uurtje afzien en keihard sporten? Dan rij je best verder door naar de dichtstbijzijnde fitness.

Iets voor jou?

Het is een gezellige cabine, en het fietsen werkt ontspannend, zoveel is zeker. Maar lovehandles en cellulite zullen niet als sneeuw voor de zon verdwijnen na twee keer per week aan een gezapig tempo watertrappelen. Wie dus oprecht centimeters wil kwijtspelen zoekt beter een iets intensievere sport. Als je daarentegen herstelt van een blessure of snel pijn krijgt bij het lopen of fietsen, een zwanger buikje hebt maar toch in beweging wil blijven, of gewoon op zoek bent naar een gematigde activiteit, is waterbike wél een prima optie.