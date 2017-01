Vlaamse Nick test opnieuw: "Ik verloor 3 kilo in één week"

Nick Vinckiers is geen onbekende meer. De 25-jarige liet eerder al van zich horen door 100 dagen geen druppel alcohol meer aan te raken of 21 dagen lang suiker en vet af te zweren. Dit keer waagt hij zich - in het kader van de goede voornemens - aan een nieuwe uitdaging.

Voor de geïnteresseerden: dag 1 at ik een kiwi, dag 2 een perzik. Ik moet eerlijk toegeven dat ik blij was dat ik op dag 3 terug echt kon knabbelen. Nick Vinckiers Crashdiëten

Wie dacht, "9 dagen, dat wordt een makkie", komt bedrogen uit. Op dag één en twee eet Nick niet veel meer dan een kiwi en een perzik, in combinatie met een proteïneshake als maaltijdvervanger en oplosbare vezels. "Ik moet eerlijk toegeven dat ik blij was dat ik op dag drie terug echt kon knabbelen," bekent Nick in zijn blog. "We zijn dat zodanig gewend dat we er niet bij stilstaan." Ook moet je daarnaast iedere dag een halfuur sporten. En nee, sporten betekent niet wandelen, verduidelijkt hij. "Het is 30 minuten activiteit aan een tempo waarbij je niét meer kunt praten met je fitnesspartner." Helaas.



"Hoewel het bedrijf Living Forever heel veel moeite doet om het programma een 'cleansing programma' te noemen en geen crashdieet, is het dat wel," geeft ook Nick toe. Langer dan 9 dagen mag je het dus zeker niet volhouden. Al is hij niet vies van zulke programma's. "Het helpt je op weg door snel enkele kilo's te verliezen. C9 is dus uitstekend na de feestdagen om snel terug op je oude gewicht te geraken of als kickstarter." Hoeveel hij precies verloor? Nick startte op 81 kg, 80 cm taille en 88 cm heupomtrek. Na het vermageringsprogramma woog hij nog 78 kg met 79 cm taille en 86cm rond de heupen. Een pak strakker en fitter, zo vond hij zelf.