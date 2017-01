Je bent niet alleen: bijna 6 op 10 Vlamingen komt goede voornemens niet na

© thinkstock.

Vanaf 1 januari gaan we gezond eten, vaker lopen en minder computeren. Ondertussen werd dat slaatje echter al snel een stuk pizza, is een kleine wandeling naar het werk net zo goed, en is zo'n tablet technisch gezien geen computer, toch? Lukt het jou ook maar niet om die goede voornemens vol te houden? Je bent lang niet alleen.

Het merendeel van de Vlamingen is geen held als het op goede voornemens aankomt, zo blijkt uit een onderzoek van de sportclub David Lloyd. Maar liefst meer dan de helft (57,3 procent) van wie in 2016 het goede voornemen had om meer te gaan sporten, heeft dit verbroken. In de meeste gevallen is een gebrek aan motivatie de grote schuldige, maar ook een druk gezins- en sociaal leven liggen aan de basis.

