Deze vrouw schrapte één ding van haar menu

Op school was ze naar eigen zeggen altijd het "dikke kindje", maar toen Kristina Guice (25) uit Tucson in de Amerikaanse staat Arizona toegelaten werd tot een opleiding aan de andere kant van het land in Long Island, New York, zag ze het als een kans om haar leven helemaal om te gooien.

© Instagram. Guice had net ook een vriendin verloren met wie ze heel close was en die haar had proberen te helpen in haar strijd tegen de kilo's. "Ik dacht: nu moet het gebeuren", vertelt ze. "Ik zou studeren aan de andere kant van het land, waar niemand me kende en kon zijn wie ik maar wilde."



Om haar doel te bereiken schrapte ze één ding van haar menu: koolhydraten. Ze las over het ketogeendieet op Reddit en werd geïnspireerd door foto's van een vrouw die dezelfde bouw had als zij. "Ik dacht: dat kan ik ook. En ik mocht nog altijd kaas eten", lacht ze.

