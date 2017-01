7 manieren om geld te besparen op dat fitnessabonnement

Door:

In januari lopen fitnessclubs naar jaarlijkse traditie weer wat voller dan gewoonlijk, met enthousiaste sportievelingen die goede voornemens in de praktijk komen omzetten. Ook aan het overwegen om toch maar eens een abonnement aan te schaffen? Omdat zo'n lidmaatschap zo al prijzig genoeg is, trakteren wij jullie op 7 tips om dat lidgeld in het beste geval wat lager te krijgen.

1. Thuis versus op het werk Uit budgettaire overwegingen kan je afwegen of je best lid wordt van een club dicht bij je werk, of dicht bij huis. Fitnessclubs in het centrum van een stad zijn vaak een tikje duurder, terwijl de prijzen verlagen in de rand van de stad. Werk jij een eindje buiten de stad? Dan kan het interessant zijn om daar ook eens de prijzen op te vragen. Neem je sportzak mee naar het werk en ga daarvoor of daarna sporten. Het risico om niet meer uit je luie zetel te geraken eens je thuis bent van het werk, wordt daardoor in één moeite mee weggeveegd.

2. Vraag naar promoties Vragen staat vrij, en wie assertief genoeg is kan daar financieel voordeel uit halen. Staan er geen specifieke promoties geafficheerd in de club of op de website? Dan kan je er in de club zelf toch nog altijd eens naar polsen. Om jou over de streep te trekken gebeurt het wel eens dat kortingen enkel aan de kassa van de sportclub gegeven worden, en daar kan jij je voordeel uit halen.

3. Flexibel lidmaatschap Vol enthousiasme en bruisend van de goede voornemens neem je meteen een abonnement voor een heel jaar. Maar tegen mei ben je het binnen sporten beu, en wil je liever wat joggen in het zonnetje. Herkenbaar? Informeer dan eens naar een flexibel lidmaatschap, dat je elke maand kan opzeggen als je het sporten niet volhoudt. Die lidgelden zijn per maand wel iets duurder, maar als je er na enkele maanden de brui aan geeft, komt het op termijn toch nog goedkoper uit.

4. Proefabonnement Twijfel je nog of een bepaalde sportclub iets voor jou is? Informeer dan of er een formule bestaat waarbij je vrijblijvend een dagje kan komen proberen. De meeste fitnessclubs bieden gratis dagpassen of proeflessen aan. Ga langs bij verschillende clubs en besluit voor jezelf of je écht van plan bent om hier op wekelijkse basis tijd door te brengen. Vind je zo'n proefdag al vreselijk? Dan gooi je misschien beter je geld niet weg aan een abonnement.

5. Jaarlijks betalen Toch van plan om meteen een heel jaar te gaan sporten, omdat je uit ervaring weet dat je het volhoudt? Vaak is het goedkoper om het hele bedrag in één keer te betalen, en rekenen sommige clubs nog wat extra aan als je per maand wil betalen. Het loont dus de moeite om op voorhand wat bij elkaar te sparen zodat je het lidgeld in één keer kan neertellen, als dat financieel een verschil uitmaakt.

6. Een bijpassing van het ziekenfonds Sommige ziekenfondsen betalen een klein bedrag van jouw lidmaatschap in een sportclub terug, om een gezonde levensstijl aan te moedigen. Na ontvangst van een bewijs van jouw lidmaatschap, storten zij een klein bedrag terug op jouw rekening. Informeer bij jouw ziekenfonds of zij voor zo'n bijpassing zorgen.