Waarom je beter niet wandelt op loopschoenen

2/01/17

Op cityrip zie je ze regelmatig opduiken, toeristen die kiezen voor een felgekleurd paar loopschoenen om van monument naar monument te tenen. Comfortabel, toch? Maar blijkbaar niet altijd een goed idee, zo tipt pedicure Emily Splichal.

Er is een reden waarom "loopschoenen" speciaal voor lopers gemaakt worden, een niet voor wandelaars. Net zoals je specifieke schoenen hebt om gewichten te heffen, aan CrossFit te doen of op een koersfiets te rijden. "Lopers hebben sportschoenen nodig die het repetitieve patroon van lopen of joggen aan kunnen" legt Brice Newton van Brooks Running uit. Elke kleine beslissing die gemaakt wordt bij het ontwerpen van een paar sportschoenen, is met de gedachte aan die specifieke workout in het achterhoofd. Lees ook Skireis gepland? Met deze sporttips verloopt dat zonder brokken

Als een schommelstoel Bij wandelen is je voet langer op de grond, waardoor je meer kussentjes nodig hebt Pedicure Emily Splichal De behoefte van een loper is nu eenmaal anders dan die van een wandelaar. Wandelschoenen hebben overal meer kussentjes en dan vooral in de hiel, legt pedicure Emily Splichal uit. "Wandelen heeft dan wel minder impact dan lopen, doordat je voet langer op de grond is, heb je die kussentjes nodig. Bij het wandelen maakt je voet de beweging van een schommelstoel. Je gewicht rolt van je hiel langs de bal van je voet en eindigt aan je teen". Wandelaars zijn daarom eerder gebaat bij schoenen die flexibel zijn aan de bal van de voet, wat die rollende beweging mogelijk maakt.