Een maand zonder alcohol: dit zijn de voordelen

Met de feesten van de afgelopen weken, hebben we eigenlijk alweer genoeg gedronken voor heel 2017. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen in januari of februari een alcoholloze maand inlassen. En dat heeft heel wat meer voordelen dan we zouden denken.

1. Je slaapt beter Een slaapmutsje voor je onder de wol kruipt? Geen goed idee. Je valt er dan misschien wel sneller van in slaap omdat de alcohol de hersenactiviteit vertraagt, maar zodra dat effect is uitgewerkt, heeft het net een negatieve invloed op je slaappatroon. Dat bleek nog maar eens uit een onderzoek van de universiteit van Melbourne. Wedden dat je nog nooit zo goed geslapen hebt als tijdens die alcoholloze maand.

2. Je valt af Niet verwonderlijk, als je even blijft stilstaan bij het aantal calorieën dat zo'n pintje bier bevat: 113 voor een licht biertje, oftewel 25 minuten wandelen om het er weer af te krijgen. Een glas rode wijn is goed voor 123 calorieën en een zwaar bier levert je 160 calorieën op.

3. Je wordt minder snel ziek Wie veel drinkt, heeft een zwakkere gezondheid. Dat komt omdat alcohol ervoor zorgt dat de cytokines uitgeschakeld worden. Dat zijn eiwitten die onmisbaar zijn om de aanvallen van bacteriën en vriussen in het lichaam te bevechten.

4. Je lever kan weer op adem komen Het zijn zware tijden geweest voor je lever. Door even een alcoholpauze in te lassen, geef je je orgaan een broodnodig herstelmoment. Zodra geen alcohol meer hoeft afgebroken te worden, kunnen eindelijke de andere gifstoffen onder handen genomen worden.

5. Je huid gaat erop vooruit Van alcohol krijg je een grauwe huid met onzuiverheden. Niet meteen waar we op zitten te wachten als we in de spiegel kijken. Dat komt omdat alcohol uitdrogend werkt, ook voor je huid. Door voldoende water te drinken en dat glas wijn te laten staan, zal je zien dat je huid er opmerkelijk op vooruit gaat.