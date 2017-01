Lukt diëten maar niet? Het is de schuld van je darmen

© thinkstock.

Staat 'gezonder eten' bij jou met stip op nummer één op dat lijstje goede voornemens? Bereid je dan maar voor op een wachttijd voor je enig resultaat ziet: wie plots van de calorierijke feestmaaltijden overstapt op een gezond menu, zal dat niet snel op de weegschaal zien. Met dank aan onze darmen.

Uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers blijkt immers dat onze darmbacteriën gewoontedieren zijn. Ze houden niet van verandering, en al helemaal niet wanneer die erg drastisch is. Slecht nieuws, want wie in het kader van de nieuwjaarsvoornemens besloten heeft om plots te diëten, komt dan ook bedrogen uit. Lang wachten op resultaat Die conclusie is het resultaat van een onderzoek bij muizen. De beestjes maakten de overstap van een calorierijk 'Westers' dieet naar een gezondere en meer plantaardige menukaart. Helaas ondervonden de muizen er geen enkel gevolg van. Bovendien zijn ze erg klein, dus zelfs al was er wél een kleine verbetering geweest, dan zou dit bij mensen alsnog verwaarloosbaar zijn, concluderen de onderzoekers. De schuldige moeten we gaan zoeken bij de bacteriën in onze darmen. Die zijn namelijk erg behoudsgezind en niet snel geneigd om zich aan te passen aan een nieuw voedingspatroon. Wie graag effect wil zien van dat dieet, zal dus moeten wachten tot die darmbacteriën verdwenen zijn. En als je je bedenkt dat er miljarden bacteriën te vinden zijn in onze darmflora, dan is het duidelijk dat dat wel even kan duren.

Heeft diëten dan geen zin?

Wil dat dan zeggen dat we het dieetplan maar best gewoon laten varen? Helemaal niet, vindt professor Luc Van Gaal. De studie kunnen we best nuanceren, zo vertelt hij op Radio 1. Zo is dit een studie die zich toespitst op muizen, en is er helemaal niet zoveel bekend over het effect bij de mens. Maar nog belangrijker is dat we ons niet moeten blindstaren op dat cijfer op de weegschaal, zo benadrukt hij.



"Een goed voornemen om gezonder te gaan eten is áltijd zinvol," onderstreept de professor. Je mag dan misschien niet meteen afvallen, er treden wel heel snel andere effecten op, die misschien wel nog belangrijker zijn: "zowel studies als de ervaring leren ons dat die omschakeling heel snel andere positieve veranderingen met zich mee brengt, wat betreft de suikerspiegel en de cholesterol. Nog vóór gewichtsreductie optreedt." Wacht dus zeker niet, raadt Van Gaal nog aan, en schakel zo snel mogelijk over op een gezonde en evenwichtig eetpatroon. "Klinische effecten op het vlak van gezondheid zullen zich snel genoeg manifesteren."