Dit is wat dokters willen dat je anders doet in 2017

© Unsplash.

Wat als je dokter je goede raad zou kunnen geven om het dit jaar anders aan te pakken? Zijn er dingen die je zelf kan doen voor een gezond en voorspoedig jaar? En zo ja, hoe pak je dat aan?

2. Leer EHBO Er zijn nog steeds te weinig mensen die een efficiënte reanimatie kunnen uitvoeren bij iemand uit hun omgeving die in nood verkeert. En dat terwijl het letterlijk levens kan redden. Als je écht het heft in eigen handen wil nemen, doe dan dit jaar een EHBO-cursus.

3. Ga niet meer langs bij dokter Google Maar liefst 91 procent van de Vlamingen gaat wel eens online op consultatie. Niet verwonderlijk, bij een opkomend pijntje of een vervelende klacht is het internet dichterbij dan je huisdokter. Het enige probleem? Google heeft het lang niet altijd bij het rechte eind. De CM raadt dan ook aan om kritischer om te gaan met de informatie die we online vinden, en altijd ook op consultatie te komen bij blijvende of serieuze klachten.

4. Beweeg meer De hele dag achter een computerscherm, uren in de wagen, boodschappen sleuren en vervolgens een avondje stappen: je rug krijgt heel wat te verduren. En dan hebben de meesten onder ons meestal ook nog eens een totaal verkeerde houding, wat het extra belastend maakt voor je rug. Daarom willen Belgische chiropractors het belang van meer bewegen benadrukken: "De problemen onstaan vooral door een langdurige verkeerde zithouding," legt Bart Vandendries, voorzitter van de Belgische vereniging van chiropractors uit. Door dagelijks voldoende te bewegen, kan je al heel wat van die klachten verlichten.