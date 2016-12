Door: redactie

30/12/16 - 13u39 Bron: vtmnieuws.be

video

Op één jaar tijd is het aantal mensen met een allergie gestegen met tien procent. Een op de vier mensen heeft er vandaag zelfs last van. Daarbij valt op dat steeds meer mensen een allergie ontwikkelen voor bepaalde fruit- en groentensoorten, of bijvoorbeeld voor noten.