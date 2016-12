Dit is de beste vorm van sport voor vrouwen

Door:

Als wij vrouwen aan sporten denken, dan zijn we al blij als we een paar keer in de week gaan lopen, fietsen of zwemmen. Maar er is één vorm van beweging die we onderschatten en vaak ook mijden, terwijl die nochtans opvallende gezondheidsvoordelen oplevert. Spier- of krachttraining verlaagt ons risico op diabetes type 2 en cardiovasculaire ziektes én verlaagt het BMI, zo wijst een nieuw onderzoek uit.

Sporten staat voor de meeste dames synoniem voor cardiotraining, waar onder meer lopen, fietsen en zwemmen onder vallen. Alles waarbij gewichten of krachttraining komen kijken, daar zijn we iets minder happig op, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Bijna de helft van de Amerikanen slaagt erin om voldoende aan cardiotraining te doen, maar slechts 20% bereikt het aanbevolen doel om genoeg spierversterkende oefeningen te doen. Vooral vrouwen voelen nog schroom om zich aan de gewichten en krachttoestellen te wagen, zo blijkt. Lees ook Claudia Van Avermaet coacht je kerstkilo's weg op vijf minuten

De voordelen van spiertraining Argumenten genoeg om je toch eens in dat intimiderende hoekje met krachttoestellen te wagen in de sportschool. Een gemiste kans, dat wijst een nieuw onderzoek bij sportende vrouwen uit. Daarin werden bijna 36.000 dames tussen 47 en 98 jaar zo'n 14 jaar opgevolgd, waarbij ze tussen 2000 en 2014 vragen moesten beantwoorden over hun gezondheid en sportgewoonten. Ook werd gepeild naar hoe vaak ze aan krachttraining deden per week. Uit die gegevens bleek dat vrouwen die ook hun spieren trainden een lager BMI hadden, gezonder aten en minder vaak rookten.



Daarnaast zagen de spiertrainende vrouwen hun risico op diabetes type 2 met 30% afnemen, en het gevaar voor een cardiovasculaire aandoening daalde met 17%. Je zou kunnen argumenteren dat die voordelen te maken hebben met de al aanwezige gezonde levensstijl bij de proefpersonen - niet roken, gezond eten - maar de resultaten bleven ook overeind als de onderzoekers andere variabelen zoals leeftijd, veel groenten en fruit en beweging in het algemeen afzonderlijk gingen bekijken. Meer onderzoek is nodig om de specifieke rol van krachttraining te definiëren, benadrukken de wetenschappers, maar deze resultaten wijzen alvast in de goede richting.