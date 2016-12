Pollenseizoen duurt maand langer dan 40 jaar geleden

Door: redactie

29/12/16

video Slecht nieuws voor mensen met hooikoorts: het pollenseizoen duurt steeds langer, zo blijkt uit het nieuwste onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Het pollenseizoen begint nu al in april en het duurt tot eind augustus. In totaal is dat vijf maanden snotteren, een maand langer dan 40 jaar geleden.



Tijdens de wintermaanden hebben mensen weinig last van hooikoorts. Maar eens het pollenseizoen is gestart, komen de gezwollen ogen, loopneuzen en piepende ademhaling.



Dat er langer pollen in de lucht zijn, heeft volgens de onderzoekers te maken met de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Eén op vijf Belgen heeft last van hooikoorts en daarmee is het de meest voorkomende allergie.