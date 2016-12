Claudia Van Avermaet coacht je kerstkilo's weg op vijf minuten

Door: Mathieu Goedefroy

29/12/16 - 09u00

Kalkoen, kroketten, gekarameliseerde appeltjes en meer van dat ongein: de eindejaarsfeesten staan synoniem met verdikken. Dé vraag: hoe geraak je straks weer van al die overtollige kilo's verlost? Het antwoord komt van Claudia Van Avermaet, zus van Gouden Greg en bewegingscoach. Met deze workout van vijf minuten - die je dagelijks in je eigen woonkamer kan doen - krijgt zij die kerstkalkoen tot de allerlaatste calorie van je lijf gecoacht.

1. Start met 3 x rustige in -en uitademhaling.

Powertip: zorgt voor een rustige opwarming



2. Side Swings (10 keer)

Ga zitten in kleermakerszit, adem uit en buig je romp zachtjes naar links. Adem in kom terug in het midden, adem uit buig je romp naar rechts. Wissel af in matig tempo.

Powertip: Stimuleert de werking van je darmen en zuivert je lever, ideaal na de feestdagen.



3. Table pose variation (1min)

Ga op handen en knieën zitten, zorg ervoor dat je vingers goed gespreid zijn op je mat. Adem in, breng je hoofd en je linkerbeen omhoog. Adem uit, breng je hoofd en knie naar je borst. Wissel van been en doe verder in een matig tempo.

Powertip: Goed voor je rug en om de achterkant van je bilspieren te versterken.

4. Crossed legs (30 sec)

Ga op je rug liggen met je handen onder je onderrug. Adem in breng je benen omhoog tot 90°C. Wissel je voeten. Adem uit breng je benen terug naar beneden.

Powertip: Ideaal voor je spijsvertering en kracht in je buik.



5. Bridge up (1 min)

Ga op je rug liggen, buig je knieën en plaats je voeten plat op de mat. Hou je enkels vast. Adem in en breng je heup omhoog. Adem uit en breng je heup terug naar de grond. Doe verder in een ritmisch tempo.

Powertip: Voor stabiliteit in je core, beschermt je tegen nek -en rugpijn.



6. Superman Pose (30 sec)

Ga op je buik liggen met je armen voor je uitgestrekt. Adem in en breng je hoofd, beide armen en beide benen omhoog. Adem uit en breng je hoofd, beide armen en beide benen naar de grond. Doe verder op een rustig, traag tempo.

Powertip: Maak je rug sterker, doe voorzichtig.