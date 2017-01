Skireis gepland? Met deze sporttips verloopt dat zonder brokken

© thinkstock.

Getest Staat "meer sporten" ook dit jaar weer op je lijstje met goede voornemens? Dat verdient respect, en daarom steekt de NINA-redactie jullie een (gezond) hart onder de riem. Elke zondag inspireren we jullie met fitte inspiratie uit de praktijk. Wij werken ons in het zweet bij de nieuwste of al iets oudere sporten, hieronder lees je daarvan het resultaat. Deze week spanden we de spieren aan bij een pre-ski-workout, die ons lichaam moet klaarstomen om de pistes af te dalen.

Wie niet geregeld aan sport doet, moet idealiter 4 à 6 weken voor vertrek aan zijn conditie beginnen werken Skimonitor Kevin Roux Op skireis vertrekken zonder jezelf fysiek maar ook mentaal voor te bereiden, is niet het allerbeste idee, legt Kevin Roux uit. Hij is monitor bij de skiclub van Saint-Gervais aan de Mont Blanc. "Wie niet geregeld aan sport doet, moet idealiter 4 tot 6 weken voor het vertrek aan zijn conditie beginnen werken. Daar horen niet alleen spier- of cardio-oefeningen bij, maar ook rust en een aangepaste voeding."



Conditie en spieren aansterken

Zijn tips voor de toekomstige skiër? "Doe ook in het dagelijkse leven allerlei oefeningen zoals trappen lopen, fietsen of wandelen. Ten tweede is het belangrijk om je conditie wat aan te scherpen door duuractiviteiten te doen zoals joggen, zwemmen, dansen, of fietsen. Ook tien minuten per dag touwtjesspringen kan helpen om te voorkomen dat je tijdens de eerste afdaling uitgeput zal zijn. Tot slot is het belangrijk om je spieren en gewrichten te versterken, met enkele eenvoudige oefeningen die je gewoon thuis of op het werk kan doen."

Op 1 januari is het aanlokkelijk is om met een licht cava-hoofdpijntje in de zetel te hangen. Rol maar een matje uit, want deze oefeningen kan je van thuis doen. Voorbereid op de skipiste

En het zijn net die oefeningen die wij onder het wakend oog van skimonitor Kevin Roux al eens konden uitproberen. In een workshop van één verrassend zweterig uurtje lichtte hij toe welke bewegingen je enkele weken voor de reis zo'n 2 à 3 keer per week kan doen om je voor te bereiden. De eenmalige workshop wordt niet herhaald in België, maar de oefeningen zijn erg makkelijk om gewoon thuis uit te voeren. Aangezien het op 1 januari aanlokkelijk is om met een licht cava-hoofdpijntje lui in de zetel te blijven hangen, kan je heel eenvoudig een matje uitrollen en je vanuit je huiskamer aan deze workout wagen. Zo begin je eraan.

1. DE BEENSPIEREN

De beenspieren - dijen en billen - worden tijden het skiën het vaakst gebruikt. Doe van deze drie oefeningen (a, b en c) telkens 10 à 12 herhalingen. Ben je klaar, begin dan aan een tweede reeks van elke oefening, tot je vier series gedaan hebt. Rust tussen elke serie één minuut uit.



a) Squats. Sta rechtop met rechte rug en benen gespreid op schouderbreedte. Zak door je benen, waarbij je de billen naar achteren trekt. Stop wanneer je dijen loodrecht op de kuiten staan.



b) Bil- en dijbeenspieren stretchen. Sta rechtop met je benen gespreid ter breedte van je bekken. Recht je rug en plaats je handen in de taille. Zet een grote stap voorwaarts, tot je knie een hoek van 90° maakt. In deze positie staat je hiel recht onder je knie (zeker niet verder dan je voettip) en je achterste been is parallel met de vloer, rustend op de tip van je voet. Duw tot slot je been terug naar de startpositie. Wissel af tussen beide benen.



c) Hef je bekken. Ga op je rug liggen, armen langs het lichaam en de handpalmen plat op de vloer. Buig je knieën. Hef je billen zo ver mogelijk van de grond. Houd deze positie aan gedurende 5 seconden en dan ga je terug naar beneden, zonder de grond te raken.

2. HET BOVENLICHAAM

Een sterk bovenlichaam is belangrijk om rugpijn of kwetsuren tijdens een val te vermijden. Doe van deze vijf oefeningen telkens 10 à 12 herhalingen. Ben je klaar, begin dan aan een tweede reeks van elke oefening, tot je vier reeksen gedaan hebt. Rust tussen elke reeks één minuut uit.



a) Pompen. Je lichaam steunt op handen en voeten, je gezicht is naar beneden. Zet je handen iets breder dan schouderbreedte en hou de benen samen. Laat je lichaam naar de grond zakken terwijl het gestrekt blijft, zodat alleen de armen het werk doen. Het lichaam daalt, totdat borst (of kin) de grond raakt. Ga terug omhoog en herhaal.



b) Rugspieren. Ga op je buik liggen, armen gestrekt in lijn met het lichaam. Til de armen en benen een paar centimeter boven de grond. Hou deze balanspositie 30 seconden zonder je rug te buigen.



c) Plank. Steun op je beide ellebogen en tenen, gezicht naar de grond. Het doel is om je bekken op te tillen, zodat hielen, bekken, schouders en hoofd op één lijn zijn. Hou dit 30 seconden aan zonder te bewegen.



d) Buikspieren. Ga op je rug liggen, knieën gebogen en voeten op de grond, plaats je handen achter je ogen, ellebogen gespreid. Trek je buikspieren samen door je schouders van de grond te tillen. Hou je hoofd in lijn met de romp en hou je blik naar boven gericht.



e) Burpees. Ga rechtop staan, voeten op schouderbreedte. Hurk neer in squat positie en plaats je handpalmen op de grond voor je voeten. Beweeg je benen met één beweging naar achter zodat je in "pomppositie" staat. Spring vervolgens zodat je voeten opnieuw naar je handen worden gebracht, hielen naar beneden (squat positie). Spring in de lucht, recht het lichaam, benen recht, handen in de lucht boven je hoofd. Herhaal.

3. EVENWICHT

Skiën is ook evenwicht bewaren.



a) Evenwicht op één been. Rechtop op één voet, sluit de ogen en blijf zolang mogelijk staan.



b) Strekken op één been. Leun vooruit, duw je billen naar achteren, en strek één been achter je. Armen blijven gestrekt langs het lichaam of voor je uit. Stop wanneer je achterste been gestrekt is en in lijn met je ruggengraat. Keer beheerst terug op dezelfde manier.