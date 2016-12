Hoe de kou ons helpt om calorieën te verbranden

Door: ND

28/12/16 - 15u00 Bron: Time

© thinkstock.

Geen fan van het koude weer? Het troost om te weten dat de kou ervoor zorgt dat je meer calorieën verbrandt. Die conclusie is niet nieuw, maar in een bevattelijke video van American Chemical Society wordt nog eens helder uitgelegd hoe dat komt. Je kan je dus net iets minder schuldig voelen over die derde portie kerstbuche van afgelopen weekend.

Deze periode van het jaar smullen we rijkelijk van vette ovenhapjes, stevig gevulde kalkoenen en caloriebommen van desserts. Gelukkig helpt de natuur een handje, doordat we in de winter meer calorieën verbranden dan in de zomer. Al enkele jaren wordt onderzoek gevoerd naar het zogenaamde "bruin vet" in ons lichaam, die in tegenstelling tot witte vetcellen warmte genereren én calorieën verbranden.



Een helder filmpje van American Chemical Society legt nog eens uit hoe dat ook weer zit. Als je sport, ontstaat door samentrekking van je spieren het hormoon irisine. Dat hormoon zorgt ervoor dat witte vetcellen in bruine vetcellen worden omgezet en je daardoor calorieën verbrandt. Heb je het koud, dan maak je door te rillen ook irisine aan, waardoor je witte vetcellen omzet in bruine. Een studie uit 2014 claimt zelfs dat 15 minuten in de koude staan rillen, evenveel calorieën verbruikt als één uur sporten.



Wel benadrukt het filmpje dat in de kou gaan staan natuurlijk geen sportroutine kan vervangen. Maar het is wel een leuk extraatje aan dit verder gure, koude weer.