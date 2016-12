Waarom er altijd wel iemand verkouden is op kantoor

Door:

In de meeste kantoorgebouwen behoren hoesten en niezen tot de dagelijkse soundtrack. Het hele jaar door kampt er wel iemand met een verkoudheid of allergie, zo lijkt het. Het vreemdste van al? Na de kantooruren lijken die nies- en hoestbuien weer plots te verdwijnen. Zijn we allemaal hypochonders met een werkallergie, of is er meer aan de hand?

We beelden het ons niet in, want het Britse National Health Service (NHS) heeft zelfs een naam voor het fenomeen. Het zogenaamde "Sick Building Syndrome" ("Zieke Gebouw Syndroom") is een verzamelnaam voor een hoop symptomen die mensen krijgen als ze in hetzelfde gebouw doorbrengen en waar geen specifieke oorzaken voor gevonden worden. Vaak gaat het om de werkplek, en kantoren met open eilanden vormen de grootste risicoplek. Lees ook Griepepidemie in Frankrijk, maar nog niet in België: "Dankzij late schoolvakantie"

De "kantoorziekte" Niet alleen niezen en hoesten behoort tot het scala aan symptomen van het syndroom, ook duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid kunnen een gevolg zijn van SBS. Daarnaast zijn er ook klachten van vermoeidheid, verminderde concentratie, oog- en keelirritatie, een loopneus en huidirritatie onder vorm van droge huid of uitslag. De Britse NHS voegt daar aan toe dat het vaak voorkomt in bureaus met open eilanden, maar ook op scholen, in bibliotheken en musea. De symptomen variëren van dag tot dag en kunnen geïsoleerd of gecombineerd opduiken. Wel is het karakteristiek dat de symptomen verdwijnen zodra je weer naar huis keert. Is dat niet het geval, dan kamp je waarschijnlijk met een gewone verkoudheid.

Airconditioning als boosdoener De grote boosdoener van dit alles is vaak de airconditioning op kantoor. Net zoals je kerngezond op een vliegtuig kan stappen en na de vlucht een arsenaal aan bacteriën met je meeneemt, gebeurt dit ook op kantoren. Daarnaast zijn er nog andere oorzaken, zoals slechte verluchting, droge lucht, temperatuursschommelingen binnen, beperkte hygiëne en luchtdeeltjes zoals stof, vezels van tapijten of sporen van schimmels.