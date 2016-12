Fitnesser (23) ziet kanker haar lichaam verwoesten. En toont alles op Instagram

Koen Van De Sype

Het was drie weken voor haar huwelijk toen de Amerikaanse Cheyann Shaw (23) plots een vreemd filmpje oplaadde op haar YouTube-kanaal. Ze had er altijd video's gedeeld waarop ze te zien was terwijl ze fitnessoefeningen deed. Maar deze was anders. Want ze had net te horen gekregen dat ze kanker had.

© Instagram. Het bleek te gaan om een tumor op haar eierstokken. Hij was zeldzaam, groeide traag en was moeilijk te behandelen. Het was zelfs niet zeker of hij wel met chemotherapie te bestrijden was. En alsof dat nog niet genoeg was, ontdekten de dokters ook dat de kanker al was uitgezaaid.



"Ik begon in de herfst van vorig jaar met mijn gezondheid te sukkelen", vertelt de jonge atlete, die samen met haar man Kaleb - met wie ze op 9 september trouwde - een vastgoedkantoor heeft vlakbij Orlando in Florida. "Maar het duurde tot juni van dit jaar voor een knobbel werd gevonden in mijn buik. Volgens de dokter was het vast een cyste of een gescheurde spier van het trainen. Maar ik bleef maar hevige pijn hebben en kon haast niets binnenhouden. In augustus kwam dan het verdict." Lees ook Ook dit was George Michael: "Hij gaf in het geheim miljoenen aan het goede doel"

In een filmpje op haar YouTube-kanaal is ze te zien terwijl ze haar volgers het nieuws brengt en uitlegt waarom ze al een paar maanden niets meer gepost heeft. En waarin ze zich strijdvaardig toont.



Ze onderging meteen een spoedoperatie en startte chemo in de hoop dat die toch zou aanslaan. Intussen postte ze berichten, foto's en video's van hoe het met haar ging en hoe ze veranderde van een sportieve vrouw van 59 kilogram in een kankerpatiënte van 46 kilogram. "Ik ga jullie letterlijk alles laten zien, want eierstokkanker wordt ook wel de stille moordenaar genoemd", postte ze. "Iedereen moet zien wat kanker met een lichaam kan doen." Cheyann net voor haar spoedoperatie. © Instagram.

Cheyann tijdens een chemokuur. © Instagram. En zo kon iedereen haar volgen tijdens haar eerste chemo, die "niet zo griezelig was als ze dacht". En terwijl ze haar nieuwe calorierijke dieet uitprobeerde van ijsjes en macaroni met kaas, om wat gewicht te winnen. En haar commentaar daarbij was broodeerlijk. "Ik ben een mens: ik ween en ik ben bang", schreef ze onder meer op Instagram. "Dat is oké. Ik hoef niet de hele tijd sterk te zijn. Maar ik zal die kanker nooit toelaten dat hij mijn licht en mijn glimlach voorgoed wegneemt."



Lymfeklieren

Intussen verhuisde ze van Florida naar Seattle, om dichter bij haar familie te zijn. De chemo bleek niet aan te slaan, hoewel haar lichaam langzaam wegsmolt van de behandeling. Op Halloween kreeg ze een nieuwe operatie voor de kiezen, waarbij alle zichtbare kankercellen werden verwijderd, net als haar milt, haar appendix, een deel van haar darmen en haar voortplantingsorganen. "Ik ben nog altijd niet kankervrij", schreef ze daarna. "Er zitten nog tumorcellen in enkele lymfeklieren. Maar dat betekent niet dat ik nu sowieso ga sterven. Ik moet gewoon nog harder vechten." Cheyann toont haar litteken na haar operatie van eind oktober. © Instagram.