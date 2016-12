Een elastiekje rond je pols dragen: mag dat nu wel of niet?

Door: SV

We doen het allemaal: een haarelastiekje rond je pols dragen. Je weet immers maar nooit wanneer je verrast wordt door een plotse regenbui of een acute vorm van bad hair day. De kans is groot dat je dan ook 's ochtends al eens wakker werd met een jeukende rode striem in je arm. Wat ons naadloos tot de vraag brengt: is zo'n rekkertje gevaarlijk?

Als we de horrorverhalen moeten geloven, dan mogen die elastiekjes allemaal sito presto de vuilnisbak in. Ze zouden niet goed zijn voor onze lokken - door je haren te strak te binden, zouden ze sneller afbreken - en daarnaast lezen we getuigenissen van abcessen, bacteriële infecties en zelfs bloedvergiftigingen.



Hygiëne

Al is de kans klein dat het zo'n vaart loopt, stelt de New Yorkse dermatologe Michele J. Farber ons gerust. "Het gebeurt echt niet zo vaak dat haarbandjes ontstekingen veroorzaken," vertelt ze aan de lifestylewebsite Allure. Al is het natuurlijk wel zo dat het niet de meest hygiënische dingen ter wereld zijn: je stopt ze in je handtas of sportzak, draagt ze soms dagenlang achter elkaar en we laten ze af en toe zelfs op de grond vallen. Geen reden om je zorgen te maken, vindt ze. "Maar je kan het risico wel beperken door ze regelmatig te verwisselen."



Te strak

En wat met die jeukende rode streep bij het opstaan? Hoe proper je haarelastiekje ook mag zijn, minstens even belangrijk is het dat het niet te strak zit en dus gaat schuren. Dat kan namelijk irritatie veroorzaken, zeker als je een rekkertje draagt met metalen tussenstukje. "Doordat het elastiekje en dat metalen stukje continu op de huid drukken, kunnen deze een afdruk nalaten. Als die diep genoeg is kunnen de bacteriën die op onze opperhuid leven tot in de diepere huidlagen doordringen. En dat willen we liever niet, want zo kunnen allergische reacties ontstaan, zoals bijvoorbeeld eczeem." Kies dus beter voor iets lossere exemplaren, of stop ze gewoon in je tas.