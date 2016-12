Vooral arme kinderen slikken antidepressiva

RUTGER LIEVENS

27/12/16 - 04u30

© thinkstock.

Het gebruik van antipsychotica en antidepressiva bij minderjarigen is de voorbije tien jaar fors gestegen. Het gaat vooral om kinderen uit arme gezinnen. Hun ouders kunnen zich vaak geen therapie veroorloven, dus grijpen ze naar terugbetaalde pillen.

11.000 minderjarigen in ons land zitten aan de antidepressiva. In tien jaar is het aantal dagelijkse dosissen met een derde gestegen. Steeds meer jongeren slikken ook zogenaamde antipsychotica. Die pillen schrijven artsen meestal niet voor om psychoses te onderdrukken, maar tegen agressief en prikkelbaar gedrag, bijvoorbeeld bij kinderen met autismespectrumstoornissen. In 2006 kreeg de leeftijdscategorie tussen 12 en 17 elke dag in totaal 509.654 antipsychotica, in 2015 waren dat er al 992.328 - bijna een verdubbeling. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv.



Ook 6- tot 11-jarigen slikken 63% meer antipsychotica en 5% meer antidepressiva. Zelfs kleuters krijgen steeds vaker zo'n medicatie - vorig jaar ging het in totaal al om 34.000 dagelijkse dosissen.



Experts wijzen erop dat vooral sociaal zwakkeren pillen krijgen. Het gaat dan om gezinnen met een bruto belastbaar basisinkomen lager dan 17.175,01 euro. "Middenklassekinderen vinden makkelijker de weg naar de psycholoog en worden geholpen met therapie", zegt kinderpsychiater Emmanuël Nelis van het AZ Sint-Lucas in Brugge. "Sessies bij een psycholoog zijn duurder, maar worden - in tegenstelling tot de medicijnen - niet terugbetaald."



