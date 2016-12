Deze dagelijkse gewoontes maken je gelukkiger

Door: ND

27/12/16 - 09u00 Bron: Business Insider

© thinkstock.

Last van een klein winterdipje? Je kan er zelf iets aan doen, en daar is geen duur vliegticket richting de zon voor nodig. Neurowetenschappers leggen aan Business Insider uit welke kleine, dagelijkse gewoontes ervoor zorgen dat je brein gelukkiger wordt. En jij bijgevolg ook, want dat is tenslotte de bedoeling.

Glimlachen Net zoals je door blij te zijn kan gaan lachen, werkt dit mechanisme ook omgekeerd. Ga je vaker glimlachen, dan wekt dat een tevreden gevoel op in je brein.

Doelstellingen Last van een dipje? Haal je dan je persoonlijke langetermijndoelen voor de geest, die je jezelf vooropgesteld hebt. Zo komt er dopamine vrij en krijgt je brein een gevoel van controle.

Slaap Een depressie kan voor slaapproblemen zorgen, maar het werkt ook in de andere richting: te weinig slaap kan onrechtstreeks tot depressieve gevoelens leiden. Zorg voor een goede nachtrust door overdag voldoende daglicht te zien en 's avonds lichten te dimmen, zodat je vanzelf slaperiger wordt.