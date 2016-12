Vlamingen eten het liefst ... een boterham met choco

Door: redactie

26/12/16 - 20u00

© thinkstock.

Vanaf 1 januari gaan we weer massaal gezond eten, maar tot dan genieten we nog even van heerlijke feestmaaltijden, de lekkerste taarten en ... bokes met choco. Want dat laatste is onze ultieme guilty pleasure, zo blijk uit een online steekproef van Weight Watchers.

Het dieetbedrijf onderzocht namelijk welke voedingsmiddelen het afgelopen jaar het vaakst werden opgezocht via de online zoekfunctie op hun ledensite en app. Choco prijkt met stip op nummer één als het populairste guilty pleasure, gevolgd door Cola Zero en karamelwafels. Daarnaast staat het ook in de top drie van meest gezochte voedingsmiddelen, na yoghurt en jonge kaas.



Niets mis met guilty pleasures

Zijn we dan met z'n allen niet goed bezig? Helemaal niet, vinden ze bij Weight Watchers. "Er is niets mis met guilty pleasures. Het is namelijk net belangrijk dat je gezonde levensstijl leefbaar is, en dus goed vol te houden en makkelijk inpasbaar in je leven. Je kan binnen je gezonde levensstijl gerust nog een boterham met choco eten of eens zwichten voor een zakje paprikachips, zolang je het met mate doet. Het idee dat je alleen maar beschuiten en komkommer mag eten als je voor een gezonde levensstijl wil gaan, is voorbijgestreefd", drukt Sabine De Prest, woordvoerster van Weight Watchers, ons op het hart. Lees ook Deze 5 dingen mag je nooit doen als je begint met een nieuw dieet

Zo heb je die boterham met choco nog nooit gegeten

Het bestaat: blauwe kaas met ... chocoladesmaak