"Na 7 hartoperaties is tweelingzusje eindelijk thuis"

KATRIEN DE MEYER

26/12/16 - 03u26

© kos.

De triestigste kerst van hun leven. Daar keken Toon en Joyce tegenop. Zij, bij de kerstboom met hun baby Lise op schoot. Haar tweelingzus Maartje in een ziekenhuiskamer op 1,5 uur rijden. Alleen, want de bezoekuren zijn erg strikt. In drie maanden onderging ze al zeven hartoperaties. Maar halleluja, geprezen zij de Heer: onverwacht mocht ze vlak voor kerst naar huis. "Ons mooiste cadeau ooit."

© rv. Over hun kerstdiner hadden onze journalist Toon Verheijen (38) en Joyce De Sager (41) uit Hoogstraten nog geen seconde nagedacht. "Het mocht niet te gezellig worden thuis, dat voelt unfair als je kindje er niet is."



De versiering was tegen de boom aangegooid, hoofdzakelijk om hun oudere kinderen niet te kort te doen. Tot er vlak voor kerst onverwacht witte rook uit Gasthuisberg kwam. Maartje mocht van de kindercardiologen thuis aansterken, in afwachting van alweer een volgende openhartoperatie. Zelfs twee tot drie maanden lang, als dat lukt.



Vader en moeder kregen plots niet genoeg kerstslingers aangesleept. Zelfs die grote metalen voedingssonde-houder die Maartje meebracht uit het ziekenhuis kreeg de volle kerstlading. Op de valreep bestelden ze dan toch maar een kerstdiner met vol-au-vent. "Alles smaakt ons nu naar kaviaar." Voor het eerst in jaren kochten Toon en Joyce geen kerstcadeaus voor elkaar, wegens niet prioritair. "Geen probleem, we delen dit kerstcadeau wel", knipogen ze.