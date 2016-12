Te veel gegeten van de kerstdis? Deze tips perken de schade in

© thinkstock.

Je kent het waarschijnlijk wel: dat opgeblazen gevoel na een copieuze kerstmaaltijd waardoor je vreest nooit meer recht te geraken uit de zetel. Daarom een aantal snelle trucjes om je terug beter te voelen.

Drink doorheen de dag veel water en zorg voor wat beweging. Ga een eindje wandelen of vervroeg je sportsessie met een dag, als je eigenlijk van plan was om de volgende dag te gaan.



Beperk de hoeveelheid alcohol die je opneemt, vooral drankjes als porto en sherry die veel fructose bevatten zijn slecht. Je lichaam kan deze vorm van suiker namelijk moeilijk absorberen. Deze stof passeert door de darmen waar bacteriën dit afbreken en gas produceren als bijproduct.



Kruip op tijd onder de wol. Een vertraagd metabolisme door slaaptekort kan je nu wel missen, en het zal er alleen maar voor zorgen dat je toch opnieuw te veel gaat eten. Lief zijn voor je lijf is dus de enige goede oplossing na een avondje te veel van het goede.



Natuurlijk zijn er ook heel wat voedingsmiddelen die hun steentje kunnen bijdragen. Zo verhoogt pikante voeding je metabolisme met wel twintig procent. Ook fruit als ananas en papaja, donkergroene groenten als spinazie en boerenkool, linzen en bonen, gember- of kamillethee en haver zijn een ideale keuze.