De Block erkent burn-out als beroepsziekte

Door: redactie

27/11/16 - 13u59 Bron: VRT

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. © photo news.

Gezondheid Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaat burn-out erkennen als beroepziekte. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt in De zevende dag.

Vanaf volgend jaar heeft de federale overheid één loket voor alles wat te maken heeft met beroepsrisico's, zei de minister in het Eén-programma. Fedris gaat onder andere de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen vergoeden en preventiemaatregelen ondersteunen.



De nieuwe dienst zal bedrijven ook adviseren hoe ze burn-out bij hun personeelsleden kunnen voorkomen. Dat was tot nu toe niet mogelijk, aldus De Block. "Burn-out is geen arbeidsongeval en werd ook niet erkend als beroepsziekte. We gaan burn-out nu wel erkennen als een beroepsgerelateerde ziekte, wat ons toelaat om preventieve maatregelen te nemen op de werkvloer."



De Block gaf nog mee dat er volgend jaar een half miljard euro meer geïnvesteerd wordt in volksgezondheid. "We moeten elke euro efficiënt gebruiken", klonk het, "zoals in de zoektocht naar methodes om met diabetes om te gaan."