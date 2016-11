Binnenkort verkrijgbaar: Shazam voor muggen

© Thinkstock.

Wij gebruiken Shazam voornamelijk om de titel van dat ene nummer te zoeken, maar wetenschappers aan de Stanford University werken aan een heel andere versie: zij willen dat iedereen binnenkort met zijn smartphone kan ontdekken welke soort mug er in zijn kamer zit.

Staat binnenkort de app 'Shazam voor muggen' op ieders smartphone? Als het van de onderzoekers van Stanford afhangt wel. Het geluid dat een mug produceert is immers heel specifiek: ze slaan met hun vleugels om een partner te zoeken, die natuurlijk van hun eigen soort moet zijn. Hoe een mug klinkt, vertelt je dus met welke soort je te maken hebt.



Wat het praktische nut daarvan is, hoor ik je vragen? Wel, in eigen land hebben we niet zo veel aan de app - het vertelt je hooguit welk exemplaar je plat zal meppen. Maar wie naar tropische gebieden trekt, is er wél mee gebaat: veel muggensoorten dragen immers een ziekte met zich mee. Met de app zou je dan heel snel kunnen achterhalen of de mug in jouw hotelkamer een risico met zich meebrengt op bijvoorbeeld Zika of het West-Nijlvirus.



Oude gsm's

En er is nog meer goed nieuws: zelfs oudere gsm's, zoals de bevolking in bijvoorbeeld Afrika momenteel nog gebruikt, zijn gevoelig genoeg om het geluid van de muggen te kunnen opnemen. De onderzoekers van Stanford hopen dan ook dat ze een wereldwijde 'muggenmap' zullen kunnen opstellen met de app, door de gegevens ervan te verzamelen. Zo kunnen ze zien waar de gevaarlijke muggen zich precies bevinden zonder ze te moeten vangen en wordt de bestrijding van de ziektes een stuk makkelijker.



De technologie staat nog niet op punt, maar experts vinden de app toch al positief. De app mag je dan wel niet vertellen of de mug in kwestie effectief een ziekte met zich meedraagt, maar je zal je toch al beter kunnen beschermen. Voorkomen is beter dan genezen, nietwaar?