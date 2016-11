Nieuwe richtlijn over alcohol: "Je drinkt best niet meer dan tien glazen per week"

Door: Steven Swinnen

25/11/16 - 11u17

© thinkstock.

Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) heeft zonet een nieuwe richtlijn gepubliceerd over de maximale consumptie van alcohol. Die luidt als volgt: "Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico's van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week."



De oude norm was drie glazen alcohol per dag voor een man en twee voor een vrouw. Te veel volgens het VAD. Nieuwe studies tonen namelijk aan dat er ook in kleinere hoeveelheden al gezondheidsrisico's verbonden zijn aan alcoholgebruik.