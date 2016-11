Billen à la Kim Kardashian? Die krijg je zonder te sporten

Altijd al een pronte derrière gewild, maar geen zin om je een hernia te squatten? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: voor billen à la Beyoncé en Kim K. hoef je eigenlijk helemaal niets te doen.

Nu ja, toch niets waar je voor moet werken. De ronde billen die sociale media en Hollywood domineren zijn namelijk lang niet altijd wat ze lijken. Dat bewijst de Finse blogster Sarah Puhto.



Tussen de opvallende voor- en nafoto zitten slecht enkele luttele seconden. Haar geheim? De juiste houding. De 'booty pop' noemt Sarah het zelf. Buig het been aan de kant van de camera lichtjes, kantel je billen wat naar achteren en til ze lichtjes omhoog - et voila. Meer is er niet aan.



"Wees je altijd bewust dat de foto's die we zien geen weergave zijn van de realiteit," schrijft Sarah. "Ook het achterste van celebrities ziet er niet vanuit elke hoek even strak uit." Vergelijk dus nooit een geposeerde foto met jouw lichaam. Dat is niet realistisch, besluit ze.