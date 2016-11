"Eén op de tien artsen zal tarieven opslaan"

Katrien Stragier

24/11/16 - 15u50 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

Door besparingsmaatregelen van de regering zullen 4.300 artsen binnenkort wellicht méér aanrekenen dan het officiële tarief. Dat zegt artsensyndicaat Bvas. Het gaat om 1 op de 10 dokters.

"Voor heel wat artsen wordt het niet meer interessant om zich aan de officiële tarieven te houden", waarschuwt Marc Moens, voorzitter van Bvas. Dokters die zich aan de officiële tarieven houden, krijgen daarvoor van de overheid een sociaal statuut in ruil. Het gaat om een spaarpotje van 4.900 euro netto voor hun pensioen of voor een gewaardborgd inkomen bij ziekte. Maar bij twee groepen valt dat recht weg.



"Zo zijn er 2.800 artsen die niet de minimumdrempel van 25.000 euro per jaar aan Riziv-activiteiten halen", legt Moens uit. "Het gaat dan bijvoorbeeld om huisartsen die maar parttime werken en naast hun praktijk voor Kind & Gezin of een rusthuis aan de slag zijn. Die laatste bezigheden worden niet meegeteld om de drempel te halen, hoewel het om medisch nuttig werk gaat. Om die 4.900 euro netto van het sociaal statuut zélf bijeen te halen, moeten ze op een jaar dus 10.000 euro bruto meer aan inkomsten bij patiënten halen. Dat is 10 euro extra per consultatie als ze 1.000 patiënten zien."



Daarnaast zijn er zo'n 1.500 artsen ouder dan 65 jaar die toch nog aan de slag zijn. "De regering maakt het mogelijk om onbeperkt te blijven werken. Maar ook zij hebben daarbij geen recht meer op een sociaal statuut en zullen dus geneigd zijn om zich niet meer aan de officiële tarieven te houden", meent Moens.



Bvas is van plan de 4.300 betrokken artsen hierover te informeren. Het syndicaat doet wel geen officiële artsen om zich individueel te deconventioneren en zich dus niet meer aan de afgesproken tarieven te houden.