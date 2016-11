"Dure loopschoenen voorkomen geen blessures, integendeel"

Door: redactie

24/11/16 Bron: The Telegraph

© unsplash.

We hoeven je niet meer te vertellen dat een degelijk paar loopschoenen cruciaal is voor elke jogger. Ze beschermen je tegen blessures en blaren, en helpen je beter presteren. Maar beter wil daarom absoluut niet duurder zeggen, blijkt uit een recente Britse studie van de universiteit van Exeter.

Dure loopschoenen hebben doorgaans een dempende laag, die blessures moet voorkomen. Maar dat blijkt niet het geval volgens de Britse studie. Lopers die joggen op goedkope schoenen zonder die dempende laag, landen eerder op het voorste deel van hun voet en niet op hun hiel. Daardoor wordt het lichaam veel minder belast.



En laat 95 procent van de blessures veroorzaakt worden door overbelasting. "Bij de training willen we te snel en te veel. De buurman loopt de marathon, dus dat moeten wij ook kunnen. Om blessures te voorkomen, moet een hardloper vooral letten op de reactie van zijn lichaam, zoals pijn en stijfheid, en niet op zijn schema of de kwaliteit van zijn schoenen", zei sportarts Steef Bredeweg eerder al aan het Algemeen Dagblad.



Net peperdure hardloopschoenen gekocht? Gooi ze maar weg en schaf je in de plaats sportschoenen zonder steunzolen, dempers, of video-analyses aan. Wél is het belangrijk om je schoenen op tijd te vervangen. De gulden regel: vervang je loopschoenen elke 800 á 1.000 afgelegde kilometers.