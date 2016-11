Lenny (3) redde het leven van zijn vader... door hem een yoghurtje te geven

Door: redactie

Het Britse jongetje Lenny George Jones mag met recht een held genoemd worden. Toen zijn papa 's avonds laat ineens flauw viel terwijl zijn mama niet thuis was, lepelde hij met een plastic speelgoedlepeltje gesuikerde yoghurt in zijn vaders mond om hem weer bij bewustzijn te brengen. Papa Mark lijdt namelijk aan diabetes type 1 en moet daarom vier keer per dag insuline nemen... alleen wist Lenny dat helemaal niet.

"We hebben nooit met hem samen gezeten en hem verteld dat papa diabetes heeft", zegt moeder Emma verwonderd. "Lenny moet dan toch Mark al vaker onwel hebben zien worden en mij naar de frigo hebben zien lopen om hem iets te eten te geven. Als er geen Marsrepen zijn, geef ik hem inderdaad vaak een yoghurtje..."



Op de bewuste avond begin deze maand was Emma even naar haar moeder, die op twee minuten rijafstand woont. "Ik liet hen thuis achter voor de tv. Toen ik ongeveer een half uurtje later terugkwam, lagen ze samen in de zetel. Omdat Mark er niet goed uitzag, vroeg ik wat er aan de hand was", vertelt de trotse moeder. "Lenny zei meteen dat hij 'papa gered' had. Mark beaamde dat vervolgens."



Blauw stoeltje

Mark was wakker geworden op de keukenvloer terwijl Lenny hem lepeltjes gesuikerde yoghurt voerde die hij uit de frigo had weten te halen. "Ik snap nog steeds niet hoe hij de yoghurt uit de hoge frigo heeft gepakt. Zo te zien heeft hij zijn kleine blauwe stoeltje ernaartoe gesleept en is hij daarop gaan staan", zegt mama Emma.



Dood

Zeker is dat de driejarige Lenny zijn vader waarschijnlijk aan de dood heeft helpen ontsnappen. Achteraf bleek namelijk dat de suikerspiegel van Mark zo laag was dat hij gemakkelijk in een diabetische coma terecht had kunnen komen als zijn zoontje niet had ingegrepen. "Als hij in bed had gelegen of niet gedaan had wat hij deed, had het helemaal anders kunnen aflopen", besluit een trotse mama.