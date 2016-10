Hoe tattoos mensen met een 'onzichtbare ziekte' kunnen helpen

© Instagram.

Iemand met een gebroken been of in een rolstoel kan doorgaans op heel wat helpende handen rekenen. Maar wat met een depressie? Diabetes? Of automutilatie? Langs de buitenkant mag dan alles rozengeur en maneschijn lijken, je weet nooit waar iemand diep vanbinnen mee worstelt. Om zulke 'onzichtbare ziektes' onder de aandacht te brengen, werd het project Ink Visible in het leven geroepen.