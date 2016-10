Afvallen zonder op je eten te letten? Zo raakte deze vrouw 20 kilo kwijt

Door: ND

Al meerdere dieetpogingen geprobeerd, zonder succes? Vergeet koolhydraten schrappen of vetten mijden, deze afvalmethode heeft niks met eten te maken. De Britse Nanette Cooley (54) speelde meer dan 20 kilogram kwijt, enkel en alleen door de rommel in haar huis grondig op te ruimen. "Met een opgeruimde huiskamer, maak je vanzelf gezondere keuzes," verklaart organisatie-expert Peter Walsh.

Volgens een studie van The American Association of Nurse Anesthetists, hebben mensen met een rommelig of chaotisch huis 77% meer kans om met overgewicht te kampen. Cijfers waar de 54-jarige Nanette Cooley zich in kan vinden: nadat de werkende moeder heel wat kilo's was bijgekomen, besloot ze om eerst en vooral haar erg chaotisch huis aan te pakken. "Ik leefde tussen allerlei rommel en spullen en troostte mezelf vaak met eten. Ik besloot om de rommel en mijn gewicht op hetzelfde moment aan te pakken," vertelt ze aan Today. Lees ook Nog opeten of niet? Wat je moet weten over eten dat op de grond is gevallen

Opgeruimd huis = gezondere keuzes Een grote opruimactie in haar huis, leverde haar behalve een gevoel van rust ook 22 kilo minder op de weegschaal op. Peter Walsh, organisatie-expert en auteur van Lose the Clutter, Lose the Weight, kijkt niet op van deze resultaten. "Iedereen kan zich hier in herkennen," vertelt hij. "Je gaat naar huis na het werk en je treft er een rommeltje aan. Je keuken ligt overhoop, de moed zakt je in de schoenen en je bent al uitgeput voor je nog maar begonnen bent." Walsh hoorde al vaker een succesverhaal van cliënten, waarbij een opgeruimd huis vanzelf voor betere, gezondere keuzes zorgt.