Nog opeten of niet? Wat je moet weten over eten dat op de grond is gevallen

Je laat een stuk chocoladecake vallen, mag je dat dan nog snel van de grond rapen en opeten? "Als het binnen de vijf seconden is mag het," klinkt de klassieke vijfsecondenregel. Een nieuwe studie spreekt die regel tegen en een professor kindergeneeskunde pleit er dan ook voor om ook na die vijf seconden nog smakelijk van je cake te genieten. "Er zijn veel vuilere plekken dan de grond," aldus professor Carroll.

Het opzet van de vijfsecondenregel is erg simpel. Laat je iets op de grond vallen dat je wilde opeten, zorg er dan voor dat je het binnen de vijf seconden opraapt voor je het in je mond stopt. Pas na vijf seconden beginnen bacteriën aan te vallen op wat jij nog wou opeten, zo werd lang aangenomen.



De éénsecondenregel

Professor Aaron E Carroll, professor kindergeneeskunde aan Indiana University, pleit ervoor om ook na vijf seconden nog met smaak van dat per ongeluk uit je handen geglipte eten te genieten. Hij verwijst naar een recente studie die aantoont dat bacteriën al vanaf de eerste seconde aanvallen op dat stuk brood of dat ijsje dat jij in een een onhandig moment liet vallen. Lees ook Waarom je slaaptrackers niet altijd moet geloven

Het aanrecht en de ijskast

In plaats van ons druk te maken over bacteriën op de vloer, zouden we beter wat meer aandacht hebben voor andere voorwerpen in ons huis die veel vuiler zijn, aldus Dr Carroll. Van bijvoorbeeld het handvat van de ijskast, de gootsteen en het aanrecht werd al meermaals in studies bewezen dat ze veel meer bacteriën bevatten. Je voedsel is dus net zo goed aangetast door vuile beestjes als je het eet na het aanraken van één van deze voorwerpen.