Last van rugpijn? Het zou wel eens aan je slaaphouding kunnen liggen

© Unsplash.

Week van de rug De hele dag achter een computerscherm, uren in de wagen, boodschappen sleuren en vervolgens een avondje stappen: je rug krijgt heel wat te verduren. Tijdens 'Week van de rug' willen de Belgische chiropractors dan ook hun praktijk wagenwijd openzetten. Wij geven je dan ook graag iedere dag een tip om van die vervelende rugpijn af te komen.

Slaap jij in foetushouding? Dan zijn die rugklachten makkelijk te verklaren. Door je lichaam en ruggengraat urenlang in een verkrampte houding te dwingen, is het niet verwonderlijk dat je 's ochtends opstaat met een zere rug.



Probeer de volgende keer eens op je rug te liggen. Zo worden je hoofd, nek en ruggengraat minder belast en kunnen ze makkelijker een neutrale en ontspannen houding aannemen.