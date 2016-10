'Dokter Google' vergist zich bij 2 op de 3 diagnoses

Door:

14/10/16 - 18u30 Bron: The Huffington Post Door: Nina Dillen

Gênant of lastig kwaaltje? Dan is 'dokter Google' snel geraadpleegd, en met een snelle zoeksessie denken we zelf de diagnose wel te kunnen stellen. Maar die virtuele dokter is nóg gevaarlijker dan gedacht: in twee op de drie gevallen vind je op internet een foute diagnose, zo stelt nieuw onderzoek. Laat die vaststelling van die ziekte of dat kwaaltje dus toch maar aan de professionals over.