Verteringsproblemen? Probeer eens wat kaneel

Last van je maag of darmen? Een klein snuifje kaneel toevoegen aan je gerechten kan al helpen om je spijsvertering te verbeteren. Het kruid verlaagt de temperatuur van je maag en helpt bij de vertering, zo blijkt uit een nieuwe Australische studie.

De gezondheidsvoordelen van kaneel zijn al langer bekend, maar nu voegen Australische wetenschappers nog een extra voordeel toe aan het lijstje. Een beetje kaneel bij je eten of in je drankje verlaagt de temperatuur van de maag bij de vertering, wat het proces ten goede komt.



Bij een studie die werd uitgevoerd op varkens werd kaneel toegevoegd aan hun eetpatroon. Dit zorgt ervoor dat het CO2-gehalte in de maag afneemt, waardoor de maag afkoelt bij de vertering, wat het proces vergemakkelijkt. Bovendien beschermt kaneel de maagwand en de dunne darm, wat de gezondheid van het darmstelsel ten goede komt.



Hoewel de studie op varkens werd uitgevoerd, zijn de wetenschappers ervan overtuigd dat de resultaten ook op mensen te betrekken zijn. "Dit onderzoek verklaart ook waarom kaneel zo populair is in warme landen. Mensen voelen zich er beter door, en je krijgt het gevoel dat je afkoelt." Nog niet overtuigd? Deze gezondheidsvoordelen trekken je misschien wel over de schreef voor dat kopje thee met kaneel en honing.