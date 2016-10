VN luidt alarmbel over tbc-epidemie

Door: redactie

13/10/16 - 17u42 Bron: Belga

© thinkstock.

De huidige tuberculose-epidemie is de ernstigste ooit, zo waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een rapport. Vorig jaar telde de wereld 10,4 miljoen tbc-lijders en dat "op een moment dat het onderzoek naar een vaccin of andere medicijnen grondig ondergefinancierd is", aldus de organisatie.