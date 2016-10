Chirurgen spelen het hard: "Maatregelen? Dan voeren we deze borstreconstructies niet meer uit"

Door: redactie

"Als minister van Volksgezondheid Maggie De Block dreigt met maatregelen tegen de plastisch chirurgen, die volgens haar 'ongehoorde supplementen' aanrekenen, dan riskeert ze de chirurgen tot het standpunt te brengen dat ze borstreconstructies met eigen weefsel van de patiënte niet meer uitvoeren. Ze zullen dan hun toevlucht nemen tot andere, makkelijkere en minder risicovolle ingrepen."

Zeer verbaasd

"Ik ben zeer verbaasd om die reactie van minister De Block te vernemen", reageert dr. Gaëtan Willemart. "Maar als ze dat doet, dan zal dit ertoe leiden dat de plastisch chirurgen deze vorm van autologe borstreconstructie, die zeer technisch is en zeer moeilijk, die vijf tot zes uur duurt en waar in regel meer dan één plastisch chirurg aan te pas komt, niet meer uitvoeren. De artsen zullen, gezien de condities waarin ze moeten werken, hun toevlucht nemen tot makkelijkere en minder risicovolle technieken."



Dr. Willemart spreekt tegen dat een akkoord gesloten is met de chirurgen. "Sinds april zijn er geen contacten meer geweest." Volgens de plastisch chirurgen wees een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) uit dat er sprake is van een "onderfinanciering" van de code voor borstreconstructie.



"Vanaf dat moment waren er inderdaad lange onderhandelingen waaraan we deelnamen. We waren niet veraf van het bereiken van een eerlijke en billijke overeenkomst. Jammer genoeg werden we op 20 april geïnformeerd dat deze herwaardering een onderdeel van een speciale overeenkomst zou vormen, met extra strenge, in onze ogen oneerlijke voorwaarden. Sindsdien zijn we niet meer gehoord."