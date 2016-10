Geen enkel ziekenhuis volgt akkoord borstreconstructie

Door: redactie

Plastisch chirurgen blijven voor duizenden euro supplementen aanrekenen aan vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel willen. De Socialistische Mutualiteiten dreigen met een rechtszaak als de ziekenhuizen de afschaffing van die hoge tarieven niet hanteren, zoals was afgesproken met het Riziv. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vandaag.

Sinds begin juli is er een betere terugbetaling geregeld van een borstreconstructie met eigen weefsel na borstkanker of een preventieve amputatie. De ingreep zelf werd al wel terugbetaald, maar tot voor kort betaalden patiënten ook nog een zogenaamd "esthetisch supplement" van 2.500 à 3.500 euro per borst. Sinds deze zomer mogen chirurgen in ziekenhuizen die een overeenkomst hebben met het Riziv geen esthetisch supplement meer aanrekenen.



De Socialistische Mutualiteiten trekken nu aan de alarmbel: nog geen enkel ziekenhuis heeft de overeenkomst ondertekend, laat staan toegepast. "Als we op woensdag 19 oktober geen duidelijkheid hebben over de uitvoering van het akkoord, zullen we voor elke patiënt die nog zo'n esthetisch supplement moet betalen, naar de rechtbank stappen. Het aanrekenen daarvan is niet wettelijk - dat is het ook nooit geweest - en strookt niet met het gesloten akkoord", zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.