Calciumpillen verhogen risico op hartkwaal

12/10/16 - 18u45

Voor het slikken van calcium kan beter contact worden opgenomen met een deskundige. © getty.

Mensen die dagelijks een dosis calcium innemen tegen botontkalking hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit onderzoek aan het Amerikaanse John Hopkins instituut na een studie van tien jaar onder 2700 mensen. Onderzoekers benadrukken daarbij dat calcium in voeding het risico niet vergroot.

"Het lichaam verwerkt calcium uit supplementen anders dan het mineraal dat is verkregen uit voeding", zegt John Anderson, co-auteur van het onderzoeksrapport tegen sciencedaily.com. Door het gebruik van kalktabletten neemt het gevaar van dichtslippende aderen toe, waardoor de bloedtoevoer stagneert met een hartstilstand of een herseninfarct tot gevolg. Het eten van calciumrijke voeding brengt echter geen risico met zich mee en kan zelfs gunstig zijn voor het hart, volgens de onderzoekers.



Calcium is nodig voor de opbouw en het onderhoud van de botten en het gebit. Het mineraal zit in zuivel maar ook in groente, noten en peulvruchten. De aanbevolen hoeveelheid voor volwassen is 1.000 mg per dag. Voor 50-plussers is dit 1.100 mg en 70-plussers of mensen met osteoporose 1.200 mg.

Advies Gert Laekeman © Rob Stevens - KU Leuven. Kalktabletten zijn zonder doktersvoorschrift te koop bij bijvoorbeeld een drogist. "Het heeft geen zin om in het wilde weg calcium in te nemen, want er kleeft wel degelijk een risico aan onbeperkte inname", bevestigt Gert Laekeman, hoogleraar Klinische Farmacologie en Farmacotherapie aan de KU Leuven.



De Amerikaanse onderzoekers drukken degenen die calcium willen slikken op het hart eerst een arts te raadplegen. Laekeman vult aan: "Een arts kan beter bepalen of extra calcium nodig is. Het heeft bijvoorbeeld zin bij osteoporose oftewel het brozer worden van botten. Het beste is zo gevarieerd mogelijk te eten, maar het binnenkrijgen van voldoende calcium hangt af van het voedingspatroon."

Supplement "Het kan zijn dat de supplementen calciumzouten bevatten die minder goed door het lichaam worden opgenomen, of het lichaam heeft moeite met het verwerken van een hoge dosis. Met name bij ouderen vond het ingenomen calcium geen weg naar de botten. Het mineraal werd ook niet afgevoerd uit het lichaam door de urine. Dat betekende dat de stof zich ophoopte in het lichaam", licht Anderson toe.



Meer dan de helft van de Amerikaanse vrouwen boven de zestig slikt calcium in de vorm van supplementen zonder dit met een deskundige te overleggen.